Samandağ'da sazlık yangını
6 saat önce
- Samandağ'da sazlık yangınıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
- Samandağ'da sazlık yangını
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Liman Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 ayrı noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
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