Samandağ'da sazlık yangını
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:00 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Liman Mahallesi'nde dere yatağında bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
(İHA)
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