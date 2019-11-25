Samandağ'da sazlık yangını

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Yangın, Liman Mahallesi'nde dere yatağında bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - HATAY