Samandağ'da semt pazarları 10 Ocak'a kadar kurulmayacak - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarının 10 Ocak 2021 tarihine kadar açılmayacağı bildirildi.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dünyayı tehdit eden korona virüs tedbirleri kapsamında Samandağ'da her hafta pazartesi günü kurulan semt pazarı dahil olmak üzere bütün mahallelerde kurulan semt pazarları 10 Ocak 2021 gününe kadar kapalı kalacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirlere uymasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz" denildi. - HATAY