Samandağ'da seyir halindeki otomobil yandı
1 saat önce
Hatay'da bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
Hatay'da bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya karayolu üzerinde bulunan Kuşalanı mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
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