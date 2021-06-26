Samandağ'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Samandağ'da tarihi eser operasyonu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir araçta çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir araçta çeşitli dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antakya'ya gitmekte olan M.K. isimli şahsın kullandığı otomobili, Malik Yılman Caddesindeki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 369 adet çeşitli boy ve ebatlarda farklı dönemlere ait sikke, 2 adet eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen yüzük, 12 adet çeşitli şekillerde objeler, 1 adet taş obje ele geçirildi. M.K. adlı şahıs gözaltın alındı. - HATAY

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