Son Dakika › 3. Sayfa › Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı
6 saat önce
Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarihi mağaraları'nın bulunduğu bölgeye yakın yangın yayılmadan söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:48 Kaynak: İHA
Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarihi mağaraları'nın bulunduğu bölgeye yakın yangın yayılmadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Mağaracık Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Büyük uğraşlar sonucunda yangın Tarihi Mağaraları'nın bulunduğu bölgeye gelmeden söndürüldü.
İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı