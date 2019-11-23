Son Dakika Haberleri: Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarihi mağaraları'nın bulunduğu bölgeye yakın yangın yayılmadan söndürüldü.

Samandağ'da tarihi mağaralara yakın yerde çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarihi mağaraları'nın bulunduğu bölgeye yakın yangın yayılmadan söndürüldü.


İlçeye bağlı Mağaracık Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.


Büyük uğraşlar sonucunda yangın Tarihi Mağaraları'nın bulunduğu bölgeye gelmeden söndürüldü. - HATAY

Mağaracık, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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