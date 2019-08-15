Samandağ'da tarihi yerde korkutan yangın
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Samandağ'da tarihi yerde korkutan yangın Bahçelik alandaki ağaçlar alev alev yandıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgede bahçelik alanda gece saat 01.00'da yangın çıktı.
Samandağ'da tarihi yerde korkutan yangın Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
Bahçelik alandaki ağaçlar alev alev yandı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgede bahçelik alanda gece saat 01.00'da yangın çıktı. Bahçelik alanın yakınındaki ormanlık alanı da tehdit eden yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kapısuyu Mahallesindeki Roma döneminden kalma tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgede çoğunluğu erik, zeytin ve defne ağaçlarından oluşan bahçelik alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkilileri bildirdi. Ekipler, 2 su tankı ve 10 itfaiye aracıyla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Ekipler gece olması nedeniyle çalışmayı karadan sürdürüyor.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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