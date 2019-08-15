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Samandağ'da Tarihi Yerde Korkutan Yangın

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgede bahçelik alanda gece saat 01.00'da yangın çıktı.

Samandağ'da Tarihi Yerde Korkutan Yangın, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgede bahçelik alanda gece saat 01.00'da yangın çıktı. Bahçelik alanın yakınındaki ormanlık alanı da tehdit eden yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kapısuyu Mahallesindeki Roma döneminden kalma tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraların bulunduğu bölgede çoğunluğu erik, zeytin ve defne ağaçlarından oluşan bahçelik alandan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu yetkilileri bildirdi. Ekipler, 2 su tankı ve 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale etmeye çalışıyor. Ekipler gece olması nedeniyle çalışmayı karadan sürdürüyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - HATAY
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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