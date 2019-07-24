Son Dakika Haberleri: Samandağ'da tek pota basketbol turnuvası başladı
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Samandağ'da tek pota basketbol turnuvası başladı

2 saat önce

Samandağ Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3x3 Ödüllü Tek Pota Basketbol Turnuvası başladı.

Samandağ'da tek pota basketbol turnuvası başladı, System.String[]
Samandağ Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3x3 Ödüllü Tek Pota Basketbol Turnuvası başladı.

Hz. Hızır Parkı'nda başlayan turnuvanın açılışına Samandağ Belediye Başkan Yardımcıları Aydın Duran ve Tahsin Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Turnuva maçları öncesinde konuşan Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, "Gençlerimizi sportif faaliyetler vasıtasıyla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve kendilerini spor yapmaya teşvik etmek amacıyla böyle bir turnuva düzenledik. Samandağ Belediyesi olarak sanatsal, kültürel ve bu gibi spora yönelik etkinlikleri sonuna kadar destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Turnuva süresince bütün takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Samandağ Belediye Başkan Yardımcılarının atışı ile başlayan turnuvanın ilk gününde Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler olmak üzere 5 farklı kategoride maçlar oynandı. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
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