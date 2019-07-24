Samandağ'da tek pota basketbol turnuvası başladı
2 saat önce
Samandağ Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3x3 Ödüllü Tek Pota Basketbol Turnuvası başladı.
Samandağ Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
Belediyesi Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3x3 Ödüllü Tek Pota Basketbol Turnuvası başladı.
Hz. Hızır Parkı'nda başlayan turnuvanın açılışına Samandağ Belediye Başkan Yardımcıları Aydın
Duran ve Tahsin Demir
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Turnuva maçları öncesinde konuşan Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, "Gençlerimizi sportif faaliyetler vasıtasıyla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve kendilerini spor yapmaya teşvik etmek amacıyla böyle bir turnuva düzenledik. Samandağ Belediyesi olarak sanatsal, kültürel ve bu gibi spora yönelik etkinlikleri sonuna kadar destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Turnuva süresince bütün takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.
Samandağ Belediye Başkan Yardımcılarının atışı ile başlayan turnuvanın ilk gününde Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler olmak üzere 5 farklı kategoride maçlar oynandı. - HATAY
Arı zehrinin kilosu 500 bin liraya satılıyor Galatasaraylı Ahmet Sivri, Sancaktepe'ye transfer oldu Galatasaray'ın yeni transferi Michael Seri'ye kral dairesi Fenerbahçe'de Diego Reyes sevinci! Menajeri anlaşmayı duyurdu