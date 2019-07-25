Son Dakika Haberleri: Samandağ'da tek pota basketbol turnuvası sona erdi
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Samandağ'da tek pota basketbol turnuvası sona erdi

3 dakika önce

Samandağ Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Hz. Hızır Parkı'nda düzenlenen "3x3 Ödüllü Tek Pota Basketbol Turnuvası" sona erdi.

Samandağ'da tek pota basketbol turnuvası sona erdi, System.String[]
Samandağ Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İşleri Müdürlüğü tarafından Hz. Hızır Parkı'nda düzenlenen "3x3 Ödüllü Tek Pota Basketbol Turnuvası" sona erdi. Dereceye giren takımlara düzenlenen ödül töreni ile ödülleri verildi.

Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler olmak üzere 5 farklı kategoride gerçekleşen maçlar sonunda dereceye giren sporculara, Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir, Samandağ Belediyesi Spor İşleri Müdürü Önder Şimşek, Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Boğday ve TBF İl Temsilcisi Banu Mursal tarafından ödülleri verildi.

Turnuva sonunda büyük erkekler kategorisinde finale kalan 3 finalist takımdan averajla Çaylaklar Takımı birinci olurken Stop Cafe ikinci, Hocalar takımı ise üçüncü oldu.

Turnuva sonunda kazanan takıma ödüllerini ve kupalarını takdim eden Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, "Turnuvada yer alan bütün sporcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Birincisini gerçekleştirdiğimiz bu turnuvayı daha geniş katılımlı ve herkesin içinde yer alacağı bir organizasyonla tekrar yapmak ve bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmek istiyoruz. Ter döken bütün arkadaşlarımızı tekrar kutluyor, değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - HATAY
Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
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