Son Dakika Haberleri: Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı

Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı

31 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Samandağ'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Deniz Mahallesi'nde öğrenci servisi ile ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Motosiklet, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:54 Kaynak: İHA
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