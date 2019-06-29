Son Dakika Haberleri: Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otobüs ile otomobilin karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otobüs ile otomobilin karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya karayolu Koyunoğlu mevkisinde meydana gelen kazada, A.D.'nin kullandığı 31 BB 5561 plakalı ilçeler arası halk otobüsü ile plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan diğer yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:27 Kaynak: İHA
Hatay, Samandağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobille hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti Ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan kız çocuğu hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 21:08:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]