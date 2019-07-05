Son Dakika Haberleri: Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

22 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, otomobillerden biri tarlaya uçarak takla attı.

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, otomobillerden biri tarlaya uçarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesinde M.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 54 BU 228 plakalı otomobil önce önünde bulunan 31 ACP 03 plakalı otomobile çarptı daha sonra da tarlaya uçarak taklalar attı. Otomobil sürücüsü M.G. ve yan koltukta oturan bir kişi kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları önlem amaçlı Samandağ Devlet Hastanesine götürdü.

Hurdaya dönen otomobil ise gece saatlerinde vinç yardımıyla çekiciye bindirildi.

Takla atan otomobilden yola dökülen yağ ve benzinin, itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla temizlenmesiyle trafik yeniden normale döndü. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:57 Kaynak: İHA
Samandağ, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı Berfin'in yüzüne asit türü sıvı atan sanık hakim karşısında Ankara'da otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı Kız arkadaşını öldürmeye çalışan zanlıdan pes dedirten savunma: Seviyorum, lanet olsun, kıskanıyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 09:20:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]