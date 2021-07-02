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Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

02.07.2021 22:45

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde Nevzat D'nin kullandığı 31 AR 474 plakalı otomobil ile Emir K'nın kullandığı 31 SM 378 motosiklet çarpıştı. Kazada 2 yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Otomobil, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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