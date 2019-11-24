Samandağ'da trafik kazası: 5 yaralı
6 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:19 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya Karayolu Koyunoğlu mevkisinde meydana geldi, Antakya yol istikametindeyken sürücüsü belirlenemeyen 31 F 0801 plakalı otomobil ile 31 SL 335 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerin içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla en yakın hastanelere kaldırıldı. - HATAY
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