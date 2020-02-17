Samandağ'da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı - Son Dakika

HATAY (İHA) – Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samandağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince istihbari çalışmaları sonucunda, O.İ isimli şahsın ev ve iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda ev ve iş yerinde yapılan aramada 88 adet Captagon uyuşturucu hap 3 adet kurutulmuş folyo içerisine muhafaza edilmiş 10 gr Hint keneviri 6 adet yetişkin Hint keneviri bitkisi 2 adet ruhsatsız av tüfeği 1 adet 7.65 silah sürgüsü 31 adet 7.65 silah fişeği 34 adet av tüfeği fişeği 1 adet 40 cm büyüklüğünde rambo bıçağı 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Operasyonda O.İ isimli şahıs gözaltına alındı. - HATAY