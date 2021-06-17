Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi - Son Dakika

Samandağ'da yayılan kötü koku halkı isyan ettirdi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de bulunan bir arıtma merkezinden kaynaklanan ve 5 gündür devam eden kötü koku mahalleliyi isyan ettirdi. Tesisin önünde toplanan vatandaşlar kokunun bir an önce kesilmesini istedi. Kötü kokunun birçok mahalleye de yayıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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