Son Dakika Haberleri: Samandağ'da yaz döneminde 202 yangın çıktı
Son Dakika Güncel Samandağ'da yaz döneminde 202 yangın çıktı - Son Dakika

Samandağ'da yaz döneminde 202 yangın çıktı

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz dönemi içinde 202 yangının meydana geldiği bildirildi.

Samandağ'da yaz döneminde 202 yangın çıktı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz dönemi içinde 202 yangının meydana geldiği bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Samandağ Grup Amirliğinden alınan bilgilere göre, son 5 ay içerisine ilçenin farklı noktalarında çıkan 202 yangına müdahale edildiği belirtildi.

İlçe genelinde farklı zamanlarda çıkan yangınlara anında müdahale edildiği ve olaylarda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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