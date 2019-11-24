Samandağ'da yaz döneminde 202 yangın çıktı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz dönemi içinde 202 yangının meydana geldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaz dönemi içinde 202 yangının meydana geldiği bildirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Samandağ Grup Amirliğinden alınan bilgilere göre, son 5 ay içerisine ilçenin farklı noktalarında çıkan 202 yangına müdahale edildiği belirtildi.
İlçe genelinde farklı zamanlarda çıkan yangınlara anında müdahale edildiği ve olaylarda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
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