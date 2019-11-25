Son Dakika Haberleri: Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

6 saat önce

- Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonuHATAY - Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

- Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

HATAY - Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Samandağ'da düzenlenen operasyonda kutu ve dolapların arasına gizlenmiş 70 şişe sahte içki ele geçirildi.

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yılbaşı öncesi kaçak içki imal ederek vatandaşı zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, aylar süren takip neticesinde şüphelilerin yeni mahallede bulunan adreslerine operasyon yapıldı.

Operasyon neticesinde 70 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Samandağ, Yılbaşı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi
Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:48:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ'da yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]