Samandağ'da Yollar Modern Bir Görünüme Kavuşuyor

Samandağlı vatandaşların daha refah ve daha güvenli ulaşım sağlamaları amacıyla Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yollar daha modern bir görünüme kavuşuyor.

Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Ali Bulut tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in talimatları ile belirlenen programlar dahilin ilçemize daha güvenli ve daha modern yollar kazandırmak amacıyla ilçe genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çoğu mahallemizde gerçekleştirdiğimiz eş zamanlı çalışmalar ile vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için Samandağ'a yeni yollar kazandırıyor ve bu yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. " dedi.

Açıklamasının devamında Samandağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bulut; " Fen İşleri ekiplerimizce bugün itibarı ile Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde yol dolgu çalışması yapılıyor. Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde parke sonrası yol temizleme çalışması yapılıyor. Huzurlu Mahallesi'nde yol dolgu çalışması yapılıyor.Koyunoğlu Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı. Kuşalanı Mahallesi'nde yol dolgu ve stabilize yol çalışmaları yapıldı. Meydan Mahallesi'nde yol dolgu çalışması tamamlandı. Parke kaplama çalışması sürdürülüyor. Yeşilada Mahallesi'nde yol dolgu çalışması yapıldı.Çiğdede Mahallesi'nde temizlik çalışması yapıldı. Vatandaşlarımızın daha refah ve güvenli ulaşım sağlamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. " ifadelerine yer verdi.