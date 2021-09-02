Samandağ'da "Zabıta Haftası" nedeniyle esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıtıldı - Son Dakika

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, yoğun mesai harcayarak gece gündüz demeden özverili çalışmalarını sürdüren Zabıta Teşkilatının haftasını kutlayarak; " Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden 195 yıldır görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutluyor, bütün Zabıta personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek tarafından yapılan açıklamada ; " Bu yıl 195'inci senesini kutladığımız zabıta haftasında Zabıta emekçilerimizin haftasını kutluyorum. Zabıtalık meslek olarak çok fazla fedakarlık ve özveri isteyen bir meslektir. Zabıta sadece kaldırımı düzenleyen, seyyar satıcılara izin vermeyen değil aynı zamanda halkın güvenliğini, halkın sağlığını düşünen, belirli zamanlarda sosyal projelere imza atan bir birim. Bu anlamda bütün Zabıta emekçilerinin haftasını kutluyorum. Bu etkinliği düzenlememizde bize katkı sunan Belediye Başkanımız Sn. Av. Refik Eryılmaz'a teşekkür ediyorum." dedi.