Son Dakika Haberleri: Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangın
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Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangın

19 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangın, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'nde bulunan zeytinlik arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın zorlukla kontrol altına alındı. - HATAY

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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