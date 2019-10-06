Samandağ'da zeytinlik alanda korkutan yangın
18 dakika önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Samandağ ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'nde bulunan zeytinlik arazide henüz nedeni bilinmeyen yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman İşletme ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın zorlukla kontrol altına alındı.
(İHA)
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