Samandağ'da zeytinlik alanda yangın
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı ve 1 su tankeri müdahale etti. Yangın çevreye yayılmadan söndürülürken, yangında 90 zeytin ağacının kül olduğu bildirildi. - HATAY
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