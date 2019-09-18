Samandağ'da zeytinlik alanda yangın çıktı
42 dakika önce
Samandağ'da zeytinlik alanda yangın çıktıHATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:42 Kaynak: İHA
Samandağ'da zeytinlik alanda yangın çıktı
HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 İtfaiye 1 su tankeri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Yangında 90 zeytin ağacı kül oldu.
Hatay'da 3 kişinin öldürüldüğü aile katliamının arkasından kız meselesi çıktı Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti 2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat!