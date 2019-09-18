Samandağ'da zeytinlik alanda yangın çıktı

HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde bir zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vakıflı Mahallesindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 İtfaiye 1 su tankeri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında 90 zeytin ağacı kül oldu.