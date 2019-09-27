Son Dakika Haberleri: Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu
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Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu

1 saat önce

Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttuHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesine bağlı Hıdırbey Mahallesi'ndeki zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ormanlık alana yetişmeden söndürüldü. Yangına Kahramanmaraş Orman İşletme ekipleri 2 arazöz ile müdahalede bulundu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Samandağ'da zeytinlik ve defne alanında çıkan yangın korkuttu

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:14 Kaynak: İHA
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