Samandağ'da zeytinlikte yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ'da zeytinlikte yangın - Son Dakika

Samandağ'da zeytinlikte yangın

6 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesindeki zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY

Samandağ, İtfaiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
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