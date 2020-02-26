Samandağ'da zeytinlikte yangın - Son Dakika

Samandağ'da zeytinlikte yangın
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:32 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesindeki zeytinlik ve defne ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - HATAY
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