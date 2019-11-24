Samandağ'da zincirleme kaza
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdiEdinilen bilgiye göre, Mağaracık Mahallesi, Mağaracık virajında meydana gelen kazada, çarşı istikametinden gelen sürücüsü belirlenemeyen 31 Y 7369 plakalı otomobil, Çevlik sahili yolundan gelen sürücülerinin kimliği...
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi
Edinilen bilgiye göre, Mağaracık Mahallesi, Mağaracık virajında meydana gelen kazada, çarşı istikametinden gelen sürücüsü belirlenemeyen 31 Y 7369 plakalı otomobil, Çevlik sahili yolundan gelen sürücülerinin kimliği açıklanmayan 31 AAR 814, 34 AL 7926 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ikinci bir kazanın olmaması için olay yerinde önlem aldı. - HATAY
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