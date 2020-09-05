Samandağ'daki orman yangını büyüyerek devam ediyor
Alevler nedeniyle Yeniköy Mahallesine giriş yapılamıyor
Alevlerin bazı evlere de sıçradığı bildirildi
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yeniköy Mahallesine alevler nedeniyle giriş yapılamazken ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi mevkinde çıkan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangına 2 hava aracı, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozerle müdahale sürüyor. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen alevlere, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:42 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Samandağ'daki orman yangını büyüyerek devam ediyor - Son Dakika