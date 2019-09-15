Son Dakika Haberleri: Samandağ'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Samandağ'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

1 saat önce

Samandağ'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi Elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı.

Samandağ'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabaha karşı elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Samandağ'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Samandağ, Hatay, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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