Samandağ'daki yangında ev kullanılamaz hale geldi
Elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabaha karşı elektrik kontağının şase yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.