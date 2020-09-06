Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

HATAY'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan ve sabah saatlerinde büyük oranda söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlçedeki Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün müdahale ettiği yangını 2 uçak, 4 helikopter, 57 arazöz, 13 iş makinesi ve 300 personel söndürmeye çalıştı. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangın, çevredeki Yaylıca ve Seldiren mahalleleri kırsalına da sıçradı. Seldiren Mahallesi'ne girişler jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı vatandaşlar bölgeyi terk etti. Müdahaleler sayesinde alevler yerleşim yerlerine sıçramadı. Dün gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, bugün sabah havadan müdahalenin etkisiyle büyük oranda söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak.