Samandağ'daki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

YENİDEN ALEVLENDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün başlayan, gece saatlerinde kontrol altına alınan ve sabah saatlerinde büyük oranda söndürülen yangın sonrası ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ederken, Antakya'ya bağlı Yaylacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yeniden alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle çevredeki kızılçam ağaçlarına sıçrayan alevler, yoğun dumana neden oldu. Yangının kontrol altında olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yaylacık Mahallesi sakinlerinden Recep Eke, mahalledeki megafonlardan 'Yangının yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşı hazırlıklı olun' diye uyarı yapıldığını belirterek, "İnşallah bir an önce söndürülür, evlerimizi boşaltmak zorunda kalmayız" dedi.

Rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle alevlerin Yaylacık Mahallesi'ni tehdit etmediği öğrenildi.