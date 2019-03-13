Son Dakika Haberleri: Samandağ'dan Mahkumlara Ney

Samandağ'dan Mahkumlara Ney

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ Belediyesi, Bingöl'deki mahkumlara ney enstrümanı gönderdi.

Samandağ'dan Mahkumlara Ney, System.String[]
Hatay'ın Samandağ Belediyesi, Bingöl'deki mahkumlara ney enstrümanı gönderdi.

Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan İlyas K. ve Muhammet B. sosyalleşip, hobi edinmek amacıyla Samandağ Belediyesi'nden üflemeli çalgı aletlerinden ney talep ettiler. Samandağ Belediyesi bu talebi geri çevirmeyerek mahkumlara ney gönderdi.

Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fikret Özelik, geçtiğimiz günlerde Samandağ Belediyesi tarafından yine Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Abbas D.'nin talebi üzerine kendisine ney gönderdiğini belirterek,

"Kalitesi ve boğumunun uygunluğu nedeniyle dünyanın en kaliteli kamışlarından olan Samandağ kamışından yapılan neyi kader mahkumu arkadaşlara ulaştırmaktan ve onların içinde bulundukları zorlukları kendi lehlerine çevirerek mahkum arkadaşlara bir hobi kazandırmaktan mutluluk duyduk. Belediye Başkanımız Mithat Nehir'in öncülünde ilçemizin en iyi şekilde tanıtılması ve en iyi yerlere gelmesi için çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

Hatay, Bingöl, Samandağ, Güncel
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