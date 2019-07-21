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Samandağ Denizi'nde 1 günde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

53 dakika önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Samandağ Denizi'nde 1 günde 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün içerisinde denize giren 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 8 kişiyi cankurtaranlar ölümden kurtardı.

Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ ilçesinde denize giren 8 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını fark eden cankurtaranlar, 8 kişiyi ölümden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Çevlik sahilinde gün boyu denize serinlemek için giren 8 ayrı kişinin, rip akıntısına kapılarak çırpındıklarını gören vatandaşlar durumu cankurtaranlara bildirdi. Cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçirenleri karaya çıkarttı.

Kız çocuğu hastaneye kaldırıldı

Denizde meydana gelen 8 boğulma vakasından birinde küçük bir kız çocuğunun başına geldi. Küçük kız cankurtaranlar tarafından kumsala çıkarılırken sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce Samandağ Devlet Hastanesi ardımdan da Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rip akıntısı her yıl görülüyor

Samandağ deniz kentinin sahillerinde her yıl, halk arasında "kum göçmesi veya kum kayması" olarak da bilinen rip akıntısına bağlı olarak boğulma vakaları görülüyor. - HATAY
Samandağ, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:53 Kaynak: İHA
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