Samandağ Emniyet Müdürü Ramazan Öğün oldu

Hatay'ın Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ramazan Öğün getirildi.



Samandağ'da Emniyet Müdürü Duran Datlı'nın Defne İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ramazan Öğün tayin oldu. Öğün, "Huzurlu bir Samandağ'da daha da huzurlu bir ortam sunmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. - HATAY