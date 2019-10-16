Son Dakika Haberleri: Samandağ Emniyet Müdürü Ramazan Öğün oldu
Son Dakika Güncel Samandağ Emniyet Müdürü Ramazan Öğün oldu

Samandağ Emniyet Müdürü Ramazan Öğün oldu

53 dakika önce

Hatay'ın Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ramazan Öğün getirildi.

Samandağ Emniyet Müdürü Ramazan Öğün oldu, System.String[]

Hatay'ın Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ramazan Öğün getirildi.


Samandağ'da Emniyet Müdürü Duran Datlı'nın Defne İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanmasının ardından Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine Ramazan Öğün tayin oldu. Öğün, "Huzurlu bir Samandağ'da daha da huzurlu bir ortam sunmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi. - HATAY

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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