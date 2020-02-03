Samandağ Emniyeti'nden "şok uygulama" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samandağ Emniyeti'nden 'şok uygulama' - Son Dakika

Samandağ Emniyeti'nden "şok uygulama"

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "şok" uygulamasında 600 kişi sorgulandı.

Samandağ Emniyeti'nden

Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen "şok" uygulamasında 600 kişi sorgulandı.


Halkın huzuru için çalışmalarına aralıksız devam eden Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçe genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde uygulamada gerçekleştirildi.


Ekipler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemleri alarak şüpheli araçları durdurup sorgulama yaptı. Denetimlerde 400 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken 200 araç kontrol edildi.


Kontroller sırasında her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Yusuf Zeytun, Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 uygulamamıza hız kesmeden devam ediyoruz, özellikle ana arterler ve vatandaşların yoğun bir şekilde geçtiği noktalara belirleyip vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaya devam ediyoruz.


Kontrolleri mobil tablet dediğimiz cihazdan yaparak vatandaşlarımıza herhangi bekletme ve rahatsızlık vermeden uygulamaları yapıyoruz ki vatandaşların bu konuda herhangi bir şikayet duymasın.


Yaptığımız uygulamalarda da ayrıca vatandaşlarımız kendini huzur ve güvende hissetsinler istiyoruz. Polisin 7/24 kendilerinin yanında olduğunu bu şekilde bir algı oluşturmaya çalışıyoruz, bunlarla ilgili de vatandaşlarımızla konuştuğumuzda, olumlu tepkiler verdiklerini bu şekilde bize teşekkür ettiklerini her zaman polisin yanında olmalarının kendilerine huzur verdiğini bu şekilde uygulamaları devam etmesini istiyorlar.


Zeytun, Bugün hafta sonu olması sebebiyle yaklaşık 31 araç geçiş sağlamıştır. Bu geçişlerin güvenli bir şekilde ilçemizde intikallerini ve ayrılıklarını ekiplerimiz güvenli bir şekilde sağlamaktayız. Ekiplerimiz vatandaşlarımız için 7/24 hizmete hazırdır. - HATAY

Samandağ, Huzur, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs karantina merkezinde bir kamu görevlisi ölü bulundu
Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi Endonezya'da, Vuhan'dan tahliye edilen yolcuların üzerine dezenfektan sıkıldı Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi yarın başlıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 03:36:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samandağ Emniyeti'nden "şok uygulama" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]