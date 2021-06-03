Samandağ Halk Eğitim Merkezi'nden yıl sonu sergisi - Son Dakika

Sergide halk eğitim merkezinde eğitim gören kursiyer ve eğitmenlerce yapılan el emeği ürünler sergilendi.

Açılış törenine İlçe Kaymakamı Murat Kütük , Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir , İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, Samandağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Yeter ile davetliler katıldı.

Samandağ Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi törenle ziyarete açıldı.

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