Son Dakika Haberleri: Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde atağa kalkacak
Son Dakika Güncel Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde atağa kalkacak - Son Dakika

Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde atağa kalkacak

6 saat önce

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın marka projelerinden biri olan Hızır A.S makamı ve çevresinde yapılacak olan düzenlemenin, ulusal ve uluslararası inanç turizminde ilçeyi öne çıkaracağı bildirildi.

Samandağ, Hızır A.S. Projesi ile inanç turizminde atağa kalkacak, System.String[]

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın marka projelerinden biri olan Hızır A.S makamı ve çevresinde yapılacak olan düzenlemenin, ulusal ve uluslararası inanç turizminde ilçeyi öne çıkaracağı bildirildi.


Projenin sunumu ünlü mimarlarından Ali Esat Goksel tarafından Samandağ Belediyesi'nde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekili Serkan Topal, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'a yapıldı. Proje bir sergi ile halka da tanıtılacak.


Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hızır A.S projesinde yeşil alan, kütüphane, ibadethane, otopark, Aşevi bölümleri bulunuyor. Kültür Bakanlığı'nın da projeye önem verdiği ve Türkiye'nin inanç turizmi konusunda uluslararası tanıtımında kullanacağı Hızır A.S Projesi'nin inanç turizmi alanında Türkiye'de bir ilk olacağı belirtiliyor. Uluslararası alanda büyük yatırımlara imza atan Hataylı hayırsever işadamları Mehmet Sözbilir ve Erkan Gül'ün desteklediği proje bölge için büyük bir atılım olması bekleniyor. - HATAY

Refik Eryılmaz, Rahmi Doğan, Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:53 Kaynak: İHA
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