Son Dakika Haberleri: Samandağ Hizmet Vakfı'nın Arapça Dil Sınavı Gerçekleşti

Samandağ Hizmet Vakfı'nın Arapça Dil Sınavı Gerçekleşti

47 dakika önce

Samandağ Hizmet Vakfı tarafından verilen A1 seviye Arapça dil sınavı yoğun katılımla gerçekleşti.

Samandağ Hizmet Vakfı'nın Arapça Dil Sınavı Gerçekleşti, System.String[]

4 aylık eğitimden sonra 136 saat eğitim alan kursiyerler eğitimlerin tamamlanması ile 1 Mart 2019 Cuma günü saat 10:00'da Samandağ Hizmet Vakfı binasında sınav heyecanı yaşadı.

Arapça Dil kursunda kursiyerlere sorulan 50 soru için 60 dakika süre tanındı.

Samandağ Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Nehir, yaşanan yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:08 Kaynak: Bültenler

Samandağ, Güncel
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