Samandağ'ında Çevre Dostu Belediyecilik Çalışmaları

Bu kapsamda çevrenin korunması ile ilgili bilgilendirme çalışmaları programlanarak esnaf ve vatandaşlar bilinçlendirilmeye devam ediliyor.

İlçe sınırlarında bulunan esnaflar ile iletişim kurularak bu esnafların her türlü geri dönüşüme kazandırılacak atıkları toplanıyor. Böylelikle gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın koşulları oluşmuş oluyor.

Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde Çevre Dostu Belediyecilik anlayışı çerçevesinde başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Her hafta farklı mahallerde okullar, esnaflar ve vatandaşlara yönelik çalışmalar yapılıyor.Bu Hafta okulların kapanmasıyla birlikte esnaflara yönelik çalışmalar arttırıldı. Bazı okullardan da birikmiş geri dönüşüme elverişli atıklar toplandı. Atatürk Mahallesinde hizmet veren, Cafe Cafe İşletmecisi Orhan Pehlivan, geri dönüşüme katkı sağlamak, çevre korumada farkındalık yaratmak amacıyla işyerinde biriktirmiş olduğu ambalaj atıklarını belediyemizin anlaşmış olduğu Bora Geri Dönüşüm firmasına teslim etti. Ayrıca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edecek olan okullar arası bitkisel atık yağ toplama kampanyası kapsamında, Çöğürlü Ortaokulundan 55 litre, Sıdıka Bedia Kara İlkokulundan 65 litre bitkisel atık yağ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz ekiplerince toplandı" ifadelerine yer verdi.