Son Dakika Haberleri: Samandağ ipeği ellerinde hayat buluyor
Son Dakika Yaşam Haber

Samandağ ipeği ellerinde hayat buluyor

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, ürünleriyle göz kamaştırıyor.

Samandağ ipeği ellerinde hayat buluyor, System.String[]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ipek dokumacılığı sanatıyla uğraşan ev hanımı Tülin Nefşi, ürünleriyle göz kamaştırıyor.

Evinde kurduğu atölyede Samandağ ipeği dokuyan 3 çocuk annesi Tülin Nefşi, 2016 yılında kursiyer olarak başladığı ipek dokumacılığını üretici olarak sürdürüyor. Evde üretim yapması nedeniyle pazarlama yönünün zayıf kaldığını ifade eden Tülin Nefşi, Samandağ Belediyesi ve Samandağ Kaymakamlığından evde üretim gerçekleştiren kadınlar için destek istedi. Nefşi, "2016 yılında Samandağ Belediyesinin açmış olduğu kursta ipek dokuma eğitimini aldım. O zamandan beri bu işi icra ediyorum. Elde ettiğim ürünleri pazarlama konusunda biraz sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim evde üretim yaptığım için. Bu anlamda belediye ve kaymakamlık bize el uzatır, evde üretim yapan kadınlarla ilgili proje yaparlarsa çok çok iyi olur" dedi.

Üretici olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Nefşi, "Tüketimden üretime geçmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum aslında. Evde üretim yapmanın artıları da var, eksileri de vardır muhakkak. 3 tane çocuğum var, onlarla birlikte bu çalışmaları yapmanın keyfini yaşıyorum" dedi.

Ürünleri shibori ve batik tekniklerini uygulayarak boyadığını belirten Nefşi, son zamanlarda doğal ürünlere yönelişin çok fazla olduğunu kaydetti. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:15 Kaynak: İHA
Hatay, Samandağ, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayının mağarada esir aldığı adam, 1 ay boyunca idrarını içerek hayatta kaldı Komşular kötü koku ihbarında bulundu! Eve giren polis büyük şok yaşadı Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samandağ ipeği ellerinde hayat buluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]