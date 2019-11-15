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Samandağ mandalinasında ihracat başladı

6 saat önce

Samandağ mandalinasında ihracat başladı Hatay'da hasadı yapılan satsuma cinsi mandalinalar Rusya, Romanya ve Irak'a ihraç ediliyor HATAY - Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden, sonbahar aylarının vazgeçilmezi, vitamin deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç olarak kabul...

Samandağ mandalinasında ihracat başladı

Hatay'da hasadı yapılan satsuma cinsi mandalinalar Rusya, Romanya ve Irak'a ihraç ediliyor


HATAY - Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden, sonbahar aylarının vazgeçilmezi, vitamin deposu, grip ve soğuk algınlığına karşı doğal ilaç olarak kabul edilen satsuma cinsi mandalinada ihracat sezonu başladı.

Çekirdeksiz ve ince kabuklu satsuma mandalinaları toplamak için sabah saatlerinden itibaren işçiler bahçelerde çalışmaya başlıyor. Bu yıl iklim şartları nedeniyle verimin yüksek olması çiftçiyi sevindirdi. Hasadı devam eden satsuma cinsi mandalinalar Rusya, Romanya ve Irak'a ihraç ediliyor.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ilçede yaklaşık 25 bin dekar alanda narenciye üretimi gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu sene ürünümüzde verim artışı söz konusu. Samandağ mandalinası yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görüyor. Samandağ'dan Rusya, Romanya ve Irak'a mandalina gönderiyoruz" dedi.

Ürettikleri ürünlere, ellerinden geldiği kadar katma değer sağlayabilecek faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Kamacı, "Sadece mandalinada değil zeytin, zeytinyağı, maydanoz ve diğer ürünlerde bir şekilde üretildiği mevsiminde satmak yerine daha fazla katma değer sağlayabileceğimiz ve nasıl yapabileceğimiz noktasında üreticilerimize telkinde bulunuyoruz" dedi.

Samandağ mandalinasında ihracat başladı

Samandağ, İhracat, Rusya, Irak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12 Kaynak: İHA
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