Samandağ polisi yılbaşı önlemlerini artırdı - Son Dakika

Yaklaşan yılbaşı öncesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde çeşitli önlemler alındı. Polis, yaklaşan yılbaşı öncesinde ilçe genelinde denetimler gerçekleştiriyor.



Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe giriş ve çıkışları, ana arterler başta olmak üzere belirlenen noktalarda şüpheli kişi ve otomobiller, eğlence merkezlerinde bulunanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.



Yılbaşı öncesi denetimleri bizzat yöneten Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Öğün, "Yeni yılın huzur ve güven içerisinde geçmesi için başta emniyet olmak üzere trafik ve asayiş açısından gerekli tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirler kesinlikle Samandağ halkı için onlara zorluk olsun diye değil tamamen onların güvenliği ve esenliği içindir" dedi.



Yılbaşında başta uygulama noktaları olmak üzere GBT kontrollerinin devam edeceğini belirten Öğün, "Umuma açık yerlerde içkili restoranlarda, Tekel bayi, kahvelerde gerekli denetimleri kontrolleri yapacağız. Suç ve suçlarla mücadelemiz aralıksız kesintisiz bir şekilde devam edecek. Yeni yılda tüm Samandağ halkımızdan alkollü araç kullanmamalarını istirham ediyorum.



Yılbaşında sabaha kadar çalışmalarımız devam edecek. Samandağ halkımıza yardımcı olacak bir konu varsa her zaman yanlarındayız" dedi - HATAY