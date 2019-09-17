Son Dakika Haberleri: Samandağ sahil şeridinde kaçak yapılara yıkım
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Samandağ sahil şeridinde kaçak yapılara yıkım

1 saat önce

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahil şeridine kaçak olarak yapıldığı belirlenen çok sayıda iş yeri ve evin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahil şeridine kaçak olarak yapıldığı belirlenen çok sayıda iş yeri ve evin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Hatay Valiliği tarafından çevre düzenlemesi ve sahil iyileştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan projenin onaylanması üzerine, kaçak iş yeri ve evlerin yıkımına başlandı.

Samandağ Belediyesine ait iş makineleri, polis ve jandarma ekipleri tarafından alınan güvenlik tedbiriyle, kıyı kenar çizgisinin 50 metre içinde kalan kısımlarda çalışma yaptı.

Yıkım çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi.

Samandağ sahil şeridinde kaçak yapılara yıkım

Samandağ, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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