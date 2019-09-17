Samandağ sahil şeridinde kaçak yapılara yıkım
1 saat önce
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahil şeridine kaçak olarak yapıldığı belirlenen çok sayıda iş yeri ve evin yıkımı için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:26 Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahil şeridine kaçak olarak yapıldığı belirlenen çok sayıda iş yeri ve evin yıkımı için çalışma başlatıldı.
Hatay Valiliği tarafından çevre düzenlemesi ve sahil iyileştirme çalışmaları kapsamında hazırlanan projenin onaylanması üzerine, kaçak iş yeri ve evlerin yıkımına başlandı.
Samandağ Belediyesine ait iş makineleri, polis ve jandarma ekipleri tarafından alınan güvenlik tedbiriyle, kıyı kenar çizgisinin 50 metre içinde kalan kısımlarda çalışma yaptı.
Yıkım çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi.
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