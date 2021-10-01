Samandağ Sahili'nde bu kez de 'su sümbülleri' krizi yaşanıyor - Son Dakika

Samandağ Sahili'nde bu kez de 'su sümbülleri' krizi yaşanıyor

HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesinde yer alan ve Türkiye de dahil Avrupa'nın en uzun kıyı şeritleri arasında yer alan Samandağ sahilinde sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor.

Samandağ sahilini yağan yağmur sonucu Asi Nehri'nden sahile sürüklenen Su Sümbülleri yüzünden birçok noktada adım atacak yer kalmadı. Sahilde oturmak için gelen vatandaşlar su sümbüllerinin üzerinden oturmak zorunda kaldı. Daha önce petrol atıklarının vurmasıyla gündeme gelen sahil bu sefer de su sümbüllerinin istilasına uğradı.

Ailesi ile sahilde su Sümbülleri arasında oturmak zorunda kalan Hakan Yüzmeli: "Biz buraya geldiğimiz zaman su sümbülleri ile karşılaştık, oturacak yerimiz yoktu biz de üzerinde oturmak zorunda kaldık. Su Sümbülleri Asi nehri'nden geldi son yağan yağmurlar ile birlikte su Sümbülleri de tuzlu suda yaşayamadığı için denizde sahile attı. Bu yüzden oturacak yerimiz kalmadı bunların temizlenmesi gerekiyor" dedi.