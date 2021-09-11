Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor - Son Dakika

Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor

Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor Hatay'ın Samandağ açıklarına Suriye'den gelen petrol sızıntısıyla ilgili başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Samandağ Sahili'nde petrol sızıntısı temizliği 9. gününde devam ediyor HATAY - Hatay'ın Samandağ açıklarına Suriye'den gelen petrol sızıntısıyla ilgili başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor. Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları, 9 gündür sürüyor. Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözleniyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler de 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran partikülleri temizliği devam ediyor.

Son Dakika

Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti

Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde

Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi

Hadise, uzaklaştırma kararı aldırdığı saplantılı hayranını kendisini gözetlerken yakalayınca soluğu mahkemede aldı

Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor

15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış

Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun