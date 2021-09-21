Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor

Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Samandağ Sahili'nde petrol temizlik çalışmaları sürüyor HATAY - Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 2 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarını sürdürüyor. 20 kişilik ekip, tırpan ve kürek kullanarakkumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyip çuvallara dolduruyor.

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