Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi - Son Dakika

Samandağ sahili yürünemeyecek hale geldi
14 kilometrelik sahilin yarısını su canavarları kapladı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometrelik sahilin 6 kilometrelik bölümünü su sümbülleri kapladı. Kumsaldaki su sümbülleri ilginç görüntüler oluşturdu
Dünyanın en uzun sahillerinden olan Samandağ kıyı şeridinin yaklaşık 6 kilometresi Asi Nehrinin sürüklediği su sümbülleri ile kaplandı. Sahilin bir çok yerini kaplayan ve su canavarı olarak bilinen su sümbülleri kumsalı yürüyemeyecek hale getirdi
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde temizlik çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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